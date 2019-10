L'Eroica ou l'éloge de la fatigue et de l'effort

temporary-20191011033419 - © Tous droits réservés

Le départ de l'Eroica 2019 - Cyclisme - 12/10/2019 La nuit recouvre les monts du Chianti d’un manteau noir et épais. La Toscane dort paisiblement. Tout est calme. Au bout d’une longue route qui serpente depuis l’autoroute Firenze – Roma, le petit village de Gaiole in Chianti d’où se dégage un faisceau de lumière. Au sommet du clocher de l’église légèrement illuminé, deux grandes aiguilles marquent 4 heures. Il règne ici une effervescence hors du commun. Le grand coq noir de métal qui trône sur le rond-point au centre du village n’a plus connu cela depuis un an. Des vélos par centaines affluent vers la piazza antico. Là, les coureurs se rassemblent formant une énorme grappe comme pour rappeler que le raisin reste la principale ressource de la région. Au fond de la place, une grande horloge métallique accrochée au mur, une corde épaisse tendue en guise de grille de départ et un homme qui vérifie que tout est bien en place. Sur sa casquette aux couleurs du Chianti on devine écrit en italique sur toute la longueur un grand Eroica, Franco Rossi s’affaire. Il replace les dernières barrières, donne quelques consignes et regarde sa montre. Dans moins d’une demi-heure, l’Eroica s’élancera pour la 23e fois.