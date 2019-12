L'équipe Wanty Gobert devient Circus-Wanty Gobert

L'équipe cycliste Pro Continentale belge Wanty Gobert change de nom en 2020. Elle s'appellera désormais Circus - Wanty Gobert. Partenaire de la formation wallonne depuis 2017, Circus en devient le sponsor principal, annonce mardi soir l'équipe.

Partenaire privilégié de la formation Coredon jusqu'à la fin de cette saison, Circus s'est tourné vers la formation dirigée par Jean-François Bourlart et remplace Wanty Gobert qui était le principal parraineur de formation cycliste professionnelle depuis 2014.

"Ce changement de partenaire donne un nouvel élan à notre projet. Wanty et Gobert, qui accompagnent la croissance de l'équipe depuis plus de dix ans, continuent à nous soutenir à leur échelle. Circus est à notre image : un groupe familial 100% belge qui grandit étape par étape. Nous n'avons jamais brûlé les étapes, en franchissant les échelons raisonnablement. Avec Circus-Wanty Gobert, nous souhaitons continuer sur notre lancée !", souligne Bourlart, le manager général.

La société Circus est basée à Liège. Elle est une filiale de GAMING1 présent depuis plus de 20 ans dans le secteur du divertissement et propriétaire notamment du Grand Casino de Namur et du Casino de Spa. Circus est un site belge de jeux de casino et de paris sportifs actif depuis août 2011.

Au niveau du cyclo-cross, le groupe Tormans se joint aussi à l'équipe et a de grandes ambitions. "En parallèle, notre projet de cyclo cross avec Tormans reste une priorité", précise Bourlart. "Nous sommes prêts pour débuter dès le 1er janvier dans les labourés à Baal avec Quinten Hermans et Corné Van Kessel, mais aussi Fabien Doubey et Xandro Meurisse qui ont fait leur retour à leurs premiers amours. Avec Tormans Cyclo Cross Team, nous voulons construire un des projets phares de la discipline, en nous appuyant ensuite sur les meilleures féminines et Espoirs dès l'hiver prochain."