L'équipe Sunweb de Tiesj Benoot écarte un de ses coureurs du camp d'entraînement

Le cycliste Michael Storer a dû quitter le camp d'entraînement de l'équipe Sunweb à Kühtai (Autriche). L'Australien de 23 ans n'a pas respecté les strictes règles de sécurité concernant le coronavirus. Selon la formation, il ne s'agit pas d'une punition, mais la décision a été prise par précaution.

"Nous appliquons des mesures de sécurité très strictes durant notre camp d'entraînement", a expliqué l'équipe. "Nous voulons limiter autant que possible les interactions avec le monde extérieur afin de minimiser les risques d'infection. Pas seulement pour ne pas être infecté, mais aussi pour minimiser le risque d'amener le virus dans le peloton quand nous reprendrons la compétition le 1er août."

L'équipe n'a pas précisé ce que Michael Storer a fait. "C'est une pure précaution et Michael a compris cela. Le sport de haut niveau en ces temps de coronavirus est une nouvelle situation pour tout le monde. On a demandé beaucoup aux gens et nous comprenons que les coureurs et l'encadrement doivent s'habituer à cela."