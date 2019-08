L'équipe Sunweb annonce officiellement le départ de Tom Dumoulin

L'équipe cycliste Sunweb a annoncé lundi le départ de son leader Tom Dumoulin à la fin de la saison. Le Néerlandais de 28 ans était membre de cette formation du WorldTour depuis huit ans. Dumoulin est l'objet de rumeurs depuis plusieurs semaines quant à un passage la saison prochaine dans l'équipe Jumbo-Visma.

Dumoulin a remporté le Giro en 2017 et a fini 2e tant du Giro que du Tour en 2018. Il a aussi remporté le championnat du monde de contre-la-montre en 2017.

Cette saison les choses ont moins bien tourné après un début encourageant traduit par une 6e place au Tour des Emirats, une 4e à Tirreno-Adriatico et une 11e à Milan-Sanremo. Il a abandonné dès la 5e étape du Tour d'Italie et au Critérium du Dauphiné. Dans la foulée, il a dû renoncer au Tour de France en raison d'une douleur persistante au genou. Il ne prendra pas non plus part à la Vuelta qui s'élance samedi. Dumoulin n'a pas remporté le moindre succès cette année.

"En tant que coureur, vous êtes toujours à la recherche d'un nouveau défi. Vous vous demandez constamment si vous êtes au bon endroit. Il y a toujours eu de l'intérêt de la part des autres équipes. C'est tout à fait normal. Mais les circonstances chez Sunweb m'ont toujours fait rester. Après la déception de ne pas avoir pu prendre le départ du Tour, j'ai longtemps réfléchi et décidé qu'il était bon de repartir dans un nouvel environnement. Je voulais me concentrer sur de nouvelles équipes. Il y a eu d'excellentes offres et j'ai pensé que ce serait le bon moment d'en considérer une", a fait savoir Dumoulin.

"Ça fait mal de quitter l'équipe. Je suis de tout coeur avec cette équipe et nous avons accompli ensemble des choses dont je suis très fier. Nous avons prouvé qu'il est possible de gagner un grand tour ensemble. Je ne doute pas non plus que cela aurait pu se faire à l'avenir. Je sais que l'herbe de l'autre côté n'est pas toujours plus verte, mais je veux profiter de l'occasion pour élargir mon horizon et découvrir les possibilités avec une nouvelle équipe."