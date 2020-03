L'équipe de Mathieu van der Poel ajoute les Tours de Norvège et d'Autriche à son calendrier

Malgré l'incertitude qui plane au-dessus de la saison cycliste à cause de la pandémie de coronavirus, l'équipe belge Alpecin-Fenix du Néerlandais Mathieu van der Poel a anticipé le retour à la normale en étoffant son calendrier avec des participations au Tour de Norvège (21-24 mai) et au Tour d'Autriche (27 juin-3 juillet).

L'équipe continentale professionnelle devait s'élancer sur de nombreuses classiques printanières, forte de son chef de file Mathieu van der Poel, ogre des labourés et impressionnant sur les classiques 2019 en remportant La Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race pour sa première campagne.

"Notre équipe respecte scrupuleusement les mesures actuelles et les recommandations des autorités afin de combattre le Covid-19", écrit la formation cycliste belge sur Instagram. "Malgré tout, nous voulons rester optimistes et c'est dans cette optique que nous anticipons le retour à la compétition. L'objectif étant de pouvoir retrouver le chemin de la compétition fin mai, nous avons trouvé un accord avec le Tour de Norvège et le Tour d'Autriche pour participer à ces courses à étapes."