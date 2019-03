L'équipe de Bardet craint une fracture de son leader

Dimanche, Tony Gallopin et Romain Bardet ont été victimes d'une chute collective à 40 km de l'arrivée de la 7e étape du Tour de Catalogne et contraints à l'abandon. L'équipe des deux Français, AG2R La Mondiale, a fait état du bulletin de santé des deux coureurs et craint une fracture aux côtes pour Bardet.

"Romain Bardet souffre d'un traumatisme costal avec suspicion de fractures qui nécessitera des examens complémentaires" a précisé le docteur Arthur Molique, médecin de l'équipe, dans un communiqué publié dimanche soir.

"La chute a été violente car nous descendions très vite. Je souffre des côtes mais le bilan aurait pu être plus lourd. J'attends maintenant le résultats des examens complémentaires. Ce n'est pas la fin espérée pour ce gros bloc de courses du mois de mars", a ajouté Romain Bardet, un des favoris au prochain Tour de France. Le grimpeur était 8e du général dimanche au matin de la 7e et dernière étape. Le Français, 28 ans, doit normalement disputer les classiques ardennaises.

Tony Gallopin souffre lui d'un traumatisme de l'épaule gauche et passera des examens complémentaires en début de semaine. "On était en pleine descente à 70 km/h. C'est tombé très vite. Je me suis retrouvé emmené dans le trottoir et je suis passé par-dessus le vélo. Vu la violence de la chute, cela aurait pu être plus grave", a relativisé Tony Gallopin, 30 ans.