L'équipe cycliste Circus – Wanty Gobert va intégrer le World Tour en 2021

Les dirigeants de l’équipe Circus – Wanty Gobert ont bouclé la nuit dernière des négociations de rachat avec Jim Ochowicz et sa société Continuum Sports Management, propriétaire de la licence de l’équipe CCC. On savait la formation polonaise (ex-BMC) en grande difficulté financière . Jim Ochowicz a finalement renoncé à trouver un nouveau partenaire. L’Américain cède ses parts, et donc la licence UCI World Tour, à la formation wallonne.

Le rêve devient réalité

Les dirigeants n’ont jamais caché leur envie et leur intention de passer à l’échelon supérieur, notamment dans le chef du Groupe Gobert, l’un des trois sponsors principaux.

Il y a quelque temps, le manager Jean-François Bourlart nous confiait : "Notre projet grandit d’année en année, avec plusieurs déclics : la victoire à l’Amstel Gold Race (en 2016), la première participation au Tour de France (en 2017). Si on veut continuer à progresser, on se doit d’être présent dans les grandes épreuves. On améliore aussi l’extra-sportif, comme les entraîneurs, la communication de l’équipe, le marketing, etc. On prend de l’assurance et on cherche à augmenter notre budget pour nous rapprocher du World Tour".

L’épisode du passage de Guillaume Martin vers Cofidis a renforcé cette idée d’intégrer au plus vite la D1 du cyclisme. Bloqué par le statut procontinental, Circus – Wanty Gobert n’est pas parvenu à offrir au coureur français le programme qu’il méritait. Résultat, au terme de la saison 2019, Guillaume Martin s’est logiquement relogé dans une formation où il avait l’assurance de participer aux grandes courses du calendrier, en particulier le Tour de France.