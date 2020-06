L'équipe Bingoal – Wallonie Bruxelles a repris l'entraînement collectif en équipe élargie

Depuis quelques jours l’équipe wallonne a repris les entraînements collectifs. Les pros et les espoirs se retrouvent tous ensemble une fois par semaine. Des séances avec une trentaine de coureurs, impossible à organiser en temps normal.

Boris Vallée à l'entraînement. - © Par Cycling Team Bingoal-WB Le confinement a été particulièrement compliqué pour les coureurs pros. Ils ont dû s’entraîner seuls pendant de nombreuses semaines. Mais contrairement à certains autres pays européens, en Belgique, les sorties étaient heureusement autorisées, comme l’explique Boris Vallée : " Au départ, on avait peur d’être cloisonné comme en France et en Espagne. Donc on a enchaîné les grandes sorties tout seul. J’allais rouler dans les Ardennes et je ne croisais personne. C’était long et petit à petit on a pu rouler à deux. Et là c’était plus agréable et on a repris du plaisir à l’entraînement ".

Lionel Taminiaux emmène le peloton lors des entraînements collectifs. - © Par Cycling Team Bingoal-WB Et puis retrouver les équipiers permet aussi de voir où on se situe physiquement, comme l’explique Lionel Taminiaux. " Quand on s’entraîne seul on s’impose ses propres limites et quand on s’entraîne avec d’autres mecs surtout avec des coéquipiers s’il y a des mecs plus forts que nous, ça nous oblige à nous surpasser à l’entraînement". Du coup les retrouvailles avec toute l’équipe depuis quelques jours ont complètement reboosté le moral des coureurs du team wallon. Parce que même si les coureurs sont toujours seuls sur leur vélo, le cyclisme est avant tout un sport d’équipe. Et retrouver ce lien social joue aussi sur les performances de chaque membre de l’équipe " Cela fait du bien au moral de se retrouver en groupe et de pouvoir rigoler avec les coéquipiers", confie Lionel Taminiaux.

Entraînement collectif pour les Pros et les espoirs de l'équipe wallonne. - © Par Cycling Team Bingoal-WB L’émulation permet donc aux coureurs de se transcender. Et puis cette période atypique a également permis aux jeunes de l’équipe espoir de se frotter aux pros. Ce qui est en général impossible lors d’une saison normale : " Même en début de saison en général les jeunes commencent la saison un petit peu plus tard. Du coup ils ne sont pas sur les mêmes intensités au mois de janvier par exemple. Donc ici c’est assez exceptionnel. On profite de cette période pour créer une cohésion avec les plus jeunes qui se sentent aussi intégrés dans l’équipe pro. Ce qui permet aussi à certains de voir ce qui manque pour atteindre le niveau pro". La première course de l’équipe wallonne ce sera le 5 juillet à Rotselaar. Une course de 160 km avec notamment les équipes Deceuninck Quickstep et Lotto Soudal. Un premier rendez-vous qui permettra à l’équipe Bingoal Wallonie Bruxelles de faire le bilan du travail accompli après 4 mois sans la moindre compétition.