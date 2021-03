L'E3 Harelbeke innove avec des nouvelles barrières de sécurité et un robot comme miss podium

De nouvelles barrières de sécurité seront utilisées le 26 mars à l'occasion de l'E3 à Harelbeke. Ces barrières, mises au point par la société Boplan qui les a présentées lundi, sont censées apporter davantage de sécurité, notamment dans la zone d'arrivée. Elles devraient être par la suite utilisées sur d'autres courses cyclistes. Autre nouveauté, les miss podium seront remplacées par un robot.

"L'accident de Fabio Jakobsen au Tour de Pologne nous a fait réfléchir et nous a menés à cela", déclare Xavier Ramon, le patron de Boplan, société qui avait déjà crée les "totems", un nouveau type d'absorbeurs de choc pour renforcer la sécurité des coureurs.

La "Race Barrier" doit limiter les dégâts en cas de chute, par exemple dans un sprint massif. La barrière en plastique, longue de 2 m et haute de 1m40, présente une inclinaison de 70 degrés. Elle peut être remplie d'eau ou de sable pour la rendre plus lourde et plus résistante au vent.

Tom Van Damme, le président de la fédération belge de cyclisme, se montre favorable à ce nouveau système de "Race Barriers". "De telles mesures de sécurité sont un pas dans la bonne direction", dit le patron de Belgian Cycling. "L'UCI prend la sécurité des coureurs très au sérieux et a notamment nommé Richard Chassot coordinateur de la sécurité. C'est quelqu'un qui a de l'expérience comme coureur et comme organisateur (l'ancien coureur suisse est devenu directeur du Tour de Romandie, ndlr). Il va prochainement rendre visite à la société Boplan".

Tom Van Damme souhaite voir les mesures de sécurité uniformisées. "Je sais que c'est compliqué. Chaque pays a ses propres lois. Parfois, les drapeaux ne sont pas de la même couleur d'un pays à l'autre, les signaleurs n'ont pas partout les mêmes pouvoirs, etc. L'UCI y travaille".