L'avocat de Vinokourov: «Notre ligne de défense, demander l'acquittement pur et simple»

« C'est dans l'âme slave de prêter ainsi de l'argent. Je l'ai aussi fait envers une connaissance pour qu'il achète un appartement. Un ancien directeur sportif m'a également prêté de l'argent », a ajouté Vino qui a également expliqué que les mails, au départ de cette affaire, avaient été inventés lors du piratage de sa boite mail car, en interne chez Astana, certains voulaient, à l'époque, l'écarter de l'équipe et ont accumulé des éléments en ce sens.

L'ancien champion olympique, interrogé durant près de deux heures par le tribunal correctionnel de Liège, a longuement expliqué l'origine des sommes de 100.000 et de 50.000 euros, retrouvées au travers de deux virements, sur les comptes du coureur russe. Alexandre Vinokourov a ainsi déclaré que la somme de 100.000 euros consistait en un prêt afin de permettre à Kolobnev de faire des investissements dans l'immobilier. Quant aux 50.000 euros, M. Vinokourov a expliqué que cette somme lui avait été prêtée en liquide par Kolobnev en 2008 à l'époque où le coureur kazakhe purgeait une suspension de deux ans pour dopage. Elle lui avait permis de subvenir aux besoins de sa famille.

Alexandre Vinokourov , actuel manager général d'Astana, l'équipe cycliste kazakhe, a nié mardi matin devant le tribunal correctionnel de Liège toute corruption privée envers Alexandre Kolobnev . On reproche à Vinokourov d'avoir versé 150.000 euros à son concurrent russe pour s'assurer la victoire de Liège-Bastogne-Liège en avril 2010, une course que le coureur kazakhe avait déjà remportée en 2005.

Echappé dans les derniers kilomètres avec Kolobnev, Alexandre Vinokourov s'impose dans la Doyenne version 2010. Notre compatriote Philippe Gilbert termine en quatrième position malgré une excellente fin de course. Le Kazakh Alexandre Vinokourov (Astana)a remporté la 96-ème édition de Liège-Bastogne-Liège, à Ans au terme des 258 km du parcours ardennais. C'est son 2ème succès dans la Doyenne après 2005. Il a devancé d'une poignée de secondes le Russe Alexandr Kolobnev (Katusha), avec qui il s'était échappé au sommet de la Roche aux Faucons, à 17 km de l'arrivée.

Alexandre Vinokourov accuse le directeur financier de chez Astana, Aïdar Makhmetov, d'avoir piraté sa messagerie. « C'est un concurrent de Monsieur Vinokourov » a expliqué Jean-Louis Lodomez, l'avocat du Kazakhe, au micro de Kevin Paepen. « Monsieur Vinokourov pense que ce serait lui le confectionneur des faux. Et nous avons un témoignage qui va dans ce sens-là et on regrette que cette personne n'ait pas été entendue. »

La prochaine audience a été fixée au 10 septembre. Alexandre Vinokourov, qui n'est pas obligé d'y assister, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait pas présent. « Nous produirons nos arguments de défense en septembre » a ajouté Jean-Louis Lodomez. « Notre ligne de défense est de demander l'acquittement pur et simple. »