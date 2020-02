L'ascension de Philippe Gilbert chez Lotto

Flèche Wallonne 2011 : Victoire de Philippe Gilbert - Flèche Wallonne 2011 - 20/04/2011 Philippe Gilbert s'est offert la Flèche Wallonne ce mercredi après-midi, après un effort monstrueux. Sur le Mur de Huy, il a largement devancé Joaquin Rodriguez. Au pied du Mur, Fabian WEGMNN (All, Leopard-Trek) fait le tempo. Philippe GILBERT (Bel, Omega Pharma-Lotto) sort très tôt mais produit un effort extraordinaire ! Il tient et creuse un fameux écart sur ses poursuivants. Le Phil ne sera jamais rattrapé et assomme ses adversaires, sur la ligne il prend même le temps de saluer et amuser la foule ! Joaquin RODRIGUEZ (Esp, Katusha) termine 2ème, Samuel SANCHEZ (Esp, Euskaltel-Euskadi) 3ème. Après sa victoire sur la Flèche Brabançonne et l'Amstel Gold Race, Gilbert enchaine avec un 3ème succès de rang ! La réussite des Belges sur les Classiques est inouïe: Depuis Gand-Wevelgem, les Belges ont remporté toutes les grandes Classiques: Gand-Wevelgem (Tom BOONEN), Tour des Flandres (Nick NUYENS), Paris-Roubaix (Johan VANSUMMEREN), Amstel Gold Race (Philippe GILBERT) et la Flèche Wallonne (Philippe GILBERT).