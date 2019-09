L'argent pour Deberg aux Mondiaux de para-cyclisme, 5 médailles pour la Belgique

Les Championnats de para-cyclisme se terminent à Emmen avec une nouvelle médaille pour la Belgique. Jean-François Deberg remporte l’argent au sprint lors de la course sur route en classe H3. Paralympic Team Belgium clôture ces Championnats avec cinq médailles, un record historique.

Dernier Belge en lice lors de cette compétition, Jean-François Deberg avait une grande pression sur ses épaules au départ de la course en ligne en classe H3. L’athlète de Baelen était détenteur du titre, qu’il avait remporté l’année dernière au sprint à Maniago. Il a intégré dès le début de course un groupe de tête, qui a terminé au sprint. Lors de ce dernier, l’Allemand Vico Merklein, dominant sur de nombreuses courses en 2019, fut le plus rapide.



Jean François Deberg : " Je suis satisfait car mon objectif était un podium. J’espérais l’or, car une fois qu’on a porté le maillot de champion du monde, on ne veut plus le lâcher. Mais je me contenterai de l’argent. "



Le handbiker ramène la cinquième médaille belge lors de ces Championnats du monde. Maxime Hordies avait remporté le titre de champion du monde plus tôt cet après-midi en classe C1, deux jours après avoir pris l’argent en contre la montre. Ewoud Vromant avait lui aussi ramené deux médailles en classe C2.



Notre pays n’avait encore jamais auparavant ramené autant de médailles des Championnats du monde de para-cyclisme.