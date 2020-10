L'ancien champion du monde Mads Pedersen remporte la 3e étape du BinckBank Tour - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

L'ancien champion du monde Mads Pedersen remporte la 3e étape du BinckBank Tour - Cyclisme -... Le Danois Mads Pedersen a remporté la 3e étape du BinckBank Tour jeudi autour d'Aalter sur 157 km. Sans surprise, la victoire s'est jouée au sprint après qu'une échappée de 5 coureurs (Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek, Pim Lightart, Adrien Petit, Kenneth Van Rooy) ait animé la course. Repris à 2,5 km de l'arrivée, le dernier rescapé Rickaert a donc laissé place à la bataille entre sprinteurs. A ce jeu-là, c'est l'ancien champion du monde qui s'est montré le plus rapide en réglant Jasper Philipsen et Pascal Ackermann lors d'un sprint de costauds. Danny Van Poppel et Tim Merlier complètent le top 5. Cette 3e étape a également été marquée par l'abandon de Philippe Gilbert qui n'a pas pris le départ à cause de ses douleurs au genou. Mercredi, la deuxième étape, un contre-la-montre dans les rues de Vlissingen, avait été annulé en raison des restriction dues au coronavirus aux Pays-Bas. >>> LIRE AUSSI: Fin de saison pour Philippe Gilbert ? "On ne sait jamais..."