L'Amstel Gold Race virtuelle veut attirer Van Avermaet, van der Poel et Dumoulin dimanche

L'Amstel Gold Race n'aura pas lieu ce dimanche mais la célèbre course cycliste néerlandaise sera organisée de manière virtuelle et accessible aux professionnels et amateurs. Via la plateforme Bkool, tout le monde pourra participer au final de la classique du WorldTour. Les organisateurs sont assurés de voir Wout Poels et Niki Terpstra prendre part à cette épreuve sur home trainers.



Selon la NOS, la chaîne de télévision néerlandaise, ils cherchent maintenant à attirer deux stars néerlandaises Mathieu van der Poel, vainqueur de la course réelle l'an dernier, et Tom Dumoulin, ainsi que Greg van Avermaet. Le champion olympique de Rio a remporté le 5 avril le Tour des Flandres virtuel qui l'opposait à douze autres coureurs professionnels.



Une cyclo ouverte à tous

"Nous avons tout fait pour organiser le week-end de l'Amstel Gold Race mais d'une autre manière. Avec une course virtuelle, nous nous tournons vers tous ceux qui veulent relever le défi, que ce soit les amateurs comme les professionnels", a déclaré Léo van Vliet, le directeur de la course, qui a fait dessiner un parcours de 26 kilomètres. "Ce n'est pas une course mais une randonnée à vélo tous ensemble. Ce n'est pas long mais les ascensions finales de l'Amstel Gold Race sont toutes là".



Si vous voulez vous tester dans le "Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg et le Cauberg". Rendez-vous dimanche avec trois vagues de départ (11h, 12h et 13h).

Les chances demeurent incertaines de voir l'Amstel Gold Race, remise à cause de la pandémie de coronavirus, être organisée à une autre date cette année. L'organisation est favorable à un week-end cycliste complet avec les courses féminine et masculine, et le parcours pour cyclos le samedi.