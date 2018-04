Kwiatkowski ne veut pas "attendre les derniers kilomètres de la Doyenne pour faire la course"

Déjà deux fois troisième sur les routes de Liège-Bastogne Liège (2017 et 2014), Michal Kwiatkowski veut s'illustrer à nouveau sur la Doyenne et espère être en bonne position avant d'arriver à Ans. "J'espère que je pourrai jouer un rôle important dans le final dimanche", a déclaré le Polonais du Team Sky samedi.

Déçu par les classiques printanières où son meilleur résultat n'est qu'une onzième place sur Milan-Sanremo, Kwiatkwoski veut se racheter sur les routes liégeoises. Malgré une 57e place sur la Flèche Wallonne mercredi, 'Kwiato' s'est rassuré en animant la course dans le premier passage du Mur de Huy.

"Les sensations n'étaient pas mauvaises sur la Flèche. J'étais bien mieux qu'à l'Amstel Gold Race. Notre plan était de compliquer la tâche à Valverde et nous y sommes parvenus mais malheureusement nous n'avons pas été récompensés par un résultat en fin de journée. J'espère que nous aurons plus de chance dimanche. Je ne suis pas au top mais je peux espérer jouer un rôle dans le final."

Offensif dans ses intensions, Kwiatkowski pourra aussi compter sur le support d'une équipe solide. "Avec Sergio Henao, Geraint Thomas et Wout Poels nous avons plusieurs cartes à jouer et c'est très important dans une course si difficile. Encore une fois, nous ne devrons pas attendre les derniers kilomètres pour faire la course", prévient le champion du monde 2014.

Le Polonais ne veut en tout cas pas reproduire les mêmes erreurs que l'an dernier. "J'ai commis une petite erreur tactique l'an dernier. J'étais trop à l'arrière dans le final et j'ai couru un peu trop sur la défensive. Cela m'a coûté la victoire. J'espère que je disposerai d'une bonne forme dimanche et que je pourrai à nouveau jouer la gagne."