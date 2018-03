Kwiatkowski impressionné par Quick-Step

Michal Kwiatkowski n'était pas présent au Tour des Flandres en 2017. Après sa victoire à Milan-Sanremo, le Polonais de 27 ans avait décidé de se concentrer sur les classiques ardennaises. "L'objectif principal est toujours de bien figurer en Ardennes mais je veux toutefois m'illustrer sur le 'Ronde'", a raconté le coureur de l'équipe Sky en conférence de presse vendredi.

Champion du monde en 2014, Kwiatkowski n'a jamais brillé au Tour des Flandres. En trois participations, son meilleur résultat est une 27ème place, acquise en 2016. Cette année-là, il avait cependant remporté le GP E3 Harelbeke. "Je sais à quoi m'attendre, j'ai reconnu 80 kilomètres du parcours ce vendredi et 120 après le Tour d'Algarve. Je me suis beaucoup entraîné pour les classiques ardennaises, mon principal objectif du printemps."

Le Polonais n'a plus couru depuis Milan-Sanremo le 17 mars. "Honnêtement, j'étais content d'être resté à Menton pour m'entraîner vu les conditions climatiques difficiles en Belgique. Je pense avoir fait le bon choix", a ajouté Kwiatkowski, qui ne se considère par pour autant comme un favori à la victoire.

"Je ne pense pas être un leader incontestable au sein de l'équipe. Nous avons plusieurs atouts à jouer avec Ian Stannard, Gianni Moscon ou encore Dylan van Baarle. Comme chez Quick-Step Floors, il faut être capable de ne pas se concentrer sur un seul coureur, ne pas attendre et rouler sa propre course. L'équipe belge est vraiment très forte. Ils ont été impressionnants lors des dernières courses, et ce avec des coureurs différents."

Moscon, 23 ans, s'était illustré en 2017, terminant 15ème du Ronde et 5ème à Paris-Roubaix. "Je veux encore apprendre", a déclaré le talentueux italien, souvent à l'attaque sur les dernières courses. "Ce n'est jamais facile sur les flandriennes. Mais j'espère avoir davantage de réussite dimanche."