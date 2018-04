Kwiatkowski espère retrouver de bonnes sensations à la Flèche Wallonne

Michal Kwiatkowski (Team Sky) a terminé 3 de La Flèche Wallonne (WorldTour) en 2014 et, 5e en 2013 et 7e en 2017. "Je n'ai pas accroché les résultats souhaités dans les dernières courses mais j'espère pouvoir y remédier mercredi ou dimanche lors de Liège-Bastogne-Liège", a expliqué le Polonais.

Kwiatkowski, qui a bien débuté la saison avec deux victoires d'étape au Tour d'Algarve, a terminé 11e à Milan-Sanremo, 28e au Tour des Flandres et 31e à l'Amstel Gold Race dimanche. "Je m'attendais à faire mieux au Ronde et à l'Amstel", a-t-il avoué à l'hôtel de son équipe à Maastricht. "Les jambes n'étaient simplement pas au rendez-vous. Je suis un peu déçu mais c'est la course. Je ferai le point après La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, deux courses importantes à mes yeux."

Le Polonais de 27 ans, champion du monde en 2014, a fait du diptyque wallon une de ses priorités. "Je me suis beaucoup entraîné dans le but de bien y figurer mais les sensations ne sont pas vraiment au rendez-vous. La condition est bien mais pas super. Toutefois, je pense encore pouvoir encore accrocher de bons résultats cette semaine."

'Kwiatko' a également été questionné sur la tactique à adopter pour battre l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), quintuple lauréat et grandissime favori sur les pentes du Mur du Huy. "Il faudra mettre la pression sur son équipe et adopter une attitude offensive", a ponctué le Polonais.