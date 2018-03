Kwiatkowski connaît ses équipiers pour défendre son titre à Milan-Sanremo

Sky a dévoilé jeudi sa sélection pour Milan-Sanremo. Elle sera emmenée par le Polonais Michal Kwiatkowski qui défendra son titre aux côtés des Italiens Gianni Moscon et Salvatore Puccio (Ita), des Britanniques Luke Rowe et Ian Stannard, du Néerlandais Dylan van Baarle et de son compatriote Lukazs Wisnioski.

Kwiatkowski prendra le départ samedi du premier Monument de la saison après avoir remporté mardi le Tirreno Adriatico. Il y défendra son titre remporté au sprint face à Peter Sagan et Julian Alaphilippe en 2017.

"Tirreno-Adriatico était la meilleure des préparations. Je suis toujours motivé pour Milan-Sanremo et je sais qu'il faut de la chance pour décrocher la victoire finale. Mon succès de l'année passée ne me met pas la pression puisque je n'ai rien à prouver à personne."

Cinq des six coureurs qui l'entouraient l'an dernier font à nouveau partie de cette équipe. Seul le Néerlandais de 25 ans Dylan van Baarle connait son premier Milan-Sanremo avec Sky, qu'il a rejoint en début de saison.

La sélection de Sky:

Michal Kwiatkwoski (Pol), Gianni Moscon (Ita), Salvatore Puccio (Ita), Luke Rowe (PdG), Ian Stannard (G-B), Dylan van Baarle (P-B) et Lukazs Wisnioski (Pol)