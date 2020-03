Kuurne-Bruxelles-Kuurne : Lampaert accroché par une voiture Trek-Segafredo

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2020 : le résumé - Kuurne - Bruxelles - Kuurne - 01/03/2020 Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a enlevé Kuurne-Bruxelles-Kuurne, second volet du week-end d’ouverture de la saison cycliste belge. Il succède au palmarès à son équipier Bob Jungels qui s’était aussi imposé en solitaire. Le Danois a réalisé un tour de force fabuleux dans les derniers kilomètres. Après avoir assuré un temps la poursuite, il a saisi sa chance. Flanqué de Boris Vallée et Ron Jans dans un premier temps. Il a fait sauter les deux Belges avant de tenir tête au peloton. Quel numéro ! A 25 ans, il remporte son 4e succès professionnel, le premier dans une course d’un jour.