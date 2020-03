Kuurne-Bruxelles-Kuurne : la drôle d'histoire racontée par Rodrigo Beenkens

Rodrigo Beenkens nous parle de Kurrne-Brussel-Kurrne. - © Tous droits réservés

Kuurne-Brussel-Kurrne : la drôle d’histoire racontée par Rodrigo Beenkens - Cyclisme -... Ça fait bien longtemps que Kurrne-Brussel-Kurrne est la seconde épreuve du calendrier cycliste en Belgique. C’est un peu le petit frère du Het Volk (appelé Nieuwsblaad). Rodrigo Beenkens, notre "historien" du cyclisme, nous raconte comment et pourquoi ceux qui ont brillé le samedi décompressent le dimanche et inversement aussi. Et d’expliquer également pourquoi personne n’a gagné les deux courses le même week-end.