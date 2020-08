Kuss gagne à Megève, Martinez renverse Pinot et empoche le Critérium Dauphiné

Sepp Kuss a remporté la 5e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. L’Américain s’est imposé sur l’Altiport de Megève et a offert un troisième succès à la formation Jumbo-Visma.



La lutte pour le classement général a été indécise jusqu’au bout. C’est finalement le jeune Daniel Martinez (EF Education First) qui a émergé dans son duel à distance avec Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).



Trois étapes, une mainmise sur la course, l’armada jaune a de nouveau frappé et impressionné la concurrence. La belle semaine de l’équipe néerlandaise a été entachée par les abandons de Roglic et Kruijswijk. Le Slovène, leader ce matin, n’a pas pris le départ en raison de sa chute lors de la 4e étape. Mais ses équipiers ont su se remobiliser pour ajouter un succès avec l’Américain Kuss.



Privée de son maillot jaune, la course a été totalement décousue. Thibaut Pinot, trop vite esseulé, n’a pas pu conserver la première place dont il a hérité ce matin. Il n’a pas pu suivre quand Tadej Pogacar, (UAE Emirates) Miguel Angel Lopez (Astana), Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et Daniel Martinez, partis en chasse derrière le duo Alaphilippe-Sivakov dans la côte de Domancy.