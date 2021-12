Sur ses 49 jours de courses et 8.515 kilomètres en compétition, le champion de Belgique s’est imposé 13 fois. Soit deux fois plus de victoires qu’en 2020. En six moments forts, on revient sur la saison de WVA .

Comme en 2020, Wout van Aert a remporté ce mercredi soir le Kristallen Fiets . Avec ses 13 victoires cette saison, l’actuel champion de Belgique était le grand favori. On se remet en mémoire les succès 2021 de Woutje avec six moments forts.

La dernière étape propose un chrono de 10 km à San Benedetto del Tronto. À 54,595 km/h de moyenne, Wout van Aert boucle son Tirreno comme il l’avait commencé, avec une victoire d’étape. Au final, il termine 2ème du général , battu d’un peu plus d’une minute par le vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar . Pas vraiment de quoi rougir. Sur les routes de Tirreno , Wout ne s’est pas économisé. Une grosse débauche d’efforts qu’il paiera peut-être un peu plus tard. Mais en attendant, il a offert un 'spettacolo terribile' durant cette semaine italienne !

Arrive alors le juge de paix de ce Tirreno : la 4ème étape et son arrivée au sommet de Prati di Tivo. Sur ce terrain-là, van Aert sait qu’il est moins fort que les purs grimpeurs, mais il se bat. En haut, Tadej Pogacar lève les bras. Le Belge arrive avec 45 secondes de retard et doit céder son maillot de leader. Le lendemain, Van der Poel met le feu dans une étape accidentée de plus de 200 km, disputée dans la pluie et le froid. Van Aert puisse très loin dans ses ressources. Il franchit la ligne livide mais concède encore du temps au leader slovène.

La course des deux mers commence on ne peut mieux pour Wout . Il lève les bras dès la première étape en battant Caleb Ewan au sprint s’il vous plaît ! Premier succès de la saison. Le lendemain, les trois fantastiques ( Van der Poel , van Aert et Alaphilippe ) se disputent la victoire d’étape. Le champion du monde français est le plus véloce devant Van der Poel et van Aert . Sur la 3ème étape, c’est au tour de MVDP de s’imposer, devant Wout .

Après avoir signé une 4ème place pour sa course de rentrée sur les Strade Bianche , Wout van Aert choisit de rester en Italie pour préparer les classiques flandriennes. Il participe pour la première fois à Tirreno-Adriatico , mais surtout il endosse pour la première fois le rôle de leader et de coureur protégé pour une course d’une semaine. Avec un chrono en fin d’épreuve et un paquet de bonifications à aller décrocher, WVA vise la victoire finale. Mais la concurrence est très rude avec les Tadej Pogacar , Egan Bernal , Julian Alaphilippe ou encore Mathieu Van der Poel .

Van Aert profite d’un vent de face typiquement flandrien et provoque cassures et bordures dès les premiers kilomètres. Un groupe de 25 coureurs se détache à 170 km de l’arrivée, le futur vainqueur est à l’intérieur. Bien aidé par son coéquipier Nathan Van Hooydonck , Wout continue d’imprimer un rythme soutenu. En costaud, il veut éliminer un maximum d’adversaires pour le sprint final. Tactique payante avec Sam Bennett . Le sprinteur irlandais vomit d’épuisement à même son vélo .

Après un podium (3ème) sur Milan-Sanremo et une 11ème place un peu décevante au Grand Prix de l’E3 , Woutje débarque sur les routes venteuses de Gand-Wevelgem avec un esprit revanchard. Piqué au vif, le coureur Jumbo-Visma est décidé à dynamiter la course.

Wout van Aert a remporté une 83e édition de Gand-Wevelgem haute en couleurs dimanche au terme d’un sprint réduit entre gros bras. Après plus de 170 km d’échappée face au vent, le coureur d’Herentals a nettement devancé Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin. Il s’agit du 3e succès de la saison de Van Aert après ses deux victoires d’étapes à Tirreno-Adriatico. On attendait les sprinteurs ce dimanche et ils ont répondu présent… mais pas de la façon dont on l’imaginait. Le peloton a en effet volé en éclats à plus de 170 km de l’arrivée sous l’impact du vent et a favorisé une course pour costauds.

Mais ce sprint était tellement serré qu’encore aujourd’hui on pourrait se demander, et Tom Pidcock le premier , si c’est bien le pneu de van Aert qui a coupé la ligne en premier.

Le sprint est d’une égalité rare. Quelques mètres après la ligne, le coureur belge a le sentiment d’avoir gagné mais il n’est pas sûr de son coup. Ce n’est que plusieurs minutes plus tard qu’il peut laisser éclater sa joie, après confirmation du verdict. C’est une photo-finish lointaine et peu claire qui départage les deux coureurs. Les commissaires attribuent la victoire à van Aert . Il peut affonner l’Amstel sur la plus haute marche du podium.

Les deux spécialistes du cyclocross vont une nouvelle fois s’affronter pour obtenir le droit d’affonner une bière sur le podium ! Après une attaque dans la dernière ascension du Cauberg, van Aert isole un groupe de costauds. Plus tard, c’est un trio qui s’extirpe pour se disputer la victoire : Wout van Aert , Tom Pidcock et M aximilian Schachmann .

Dans le dernier tour, le tandem royal Remco Evenepoel et Wout van Aert s’extirpe. Seul Edward Theuns est capable de boucher le trou et de les accompagner. Le trio grappille et part se disputer le titre au sprint. Van Aert lance de très loin et résiste, au forceps, au retour de Theuns . Après une lutte somptueuse, Wout décroche son premier maillot tricolore en ligne .

Sensationnel Wout Van Aert ! Pour son retour à la compétition après son appendicectomie, le Belge a ajouté une nouvelle ligne à son exceptionnel palmarès en remportant le championnat de Belgique. Le coureur Jumbo-Visma s'est imposé au nez et à la barbe d'Evenepoel et de Theuns au terme d'un superbe lutte à trois dans les derniers kilomètres. Alors qu'il avait lancé le sprint de très très loin, Van Aert a su résister au retour fulgurant de Theuns pour s'imposer au bout du suspense. Il succède ainsi à Dries De Bondt, lauréat en 2020.cycli

C’est sur les routes de la plus grande course au monde que van Aert réalise le chef-d’œuvre de sa saison 2021. Au-delà de son travail de précieux équipier pour Primoz Roglic puis pour Jonas Vingegaard, Wout claque trois victoires d’étapes sur les trois terrains de jeu du cyclisme en ligne.

Le Ventoux

La montagne tout d’abord, lors de la 11ème étape entre Sorgues et Malaucène. Avec deux montées du terrible Ventoux, c’est peut-être l’étape reine de cette édition. Le champion de Belgique se glisse dans l’échappée matinale et fait le ménage dans la deuxième ascension du Mont Chauve, à 11 kilomètres du sommet. Il s’isole en tête de la course et gère ses efforts : arriver au bout de la montée et enchaîner avec une descente rapide et vertigineuse.

Le coup de pédale est fluide et l’exploit est, lui, monumental. Wout van Aert s’offre une victoire en solitaire dans des rues de Malaucène bourrées de touristes et vacanciers belges. Sur le podium, le Belge s’amuse avec ses compatriotes. Les 'Woutje' 'Woutje' entonnés par le public donnent des frissons. Et comme le souligne Rodrigo Beenkens dans son commentaire : sans 21 juillet sur les routes de ce Tour 2021 (il se terminait le 18 juillet à Paris), la fête nationale belge a été fêtée avec un peu d’avance, le 7 juillet, au pied du Mont Ventoux.

Le canon de Saint-Émilion

À la veille de l’arrivée à Paris, le Tour de France est plié. Mais pour WVA, le chrono de 30,8 km entre Libourne et Saint-Émilion est un objectif. Le Belge vise la victoire d’étape et compte prendre des repères en vue du contre-la-montre olympique de Tokyo. Monstrueux de puissance et de vitesse, il repousse la concurrence à plus de 20 secondes et signe le meilleur temps. Dans la chaleur des vignes bordelaises, les viticulteurs locaux, plutôt habitués au 'petit canon', découvrent le 'grand canon' !

La trilogie prend forme sur les Champs

Et comme le frelon Jumbo-Visma ne touche plus les pédales dans cette deuxième partie de Grande Boucle, il règle aussi le sprint des Champs-Élysées, à Paris. En quelques jours, Wout van Aert se sera imposé en montagne, sur le chrono et dans un sprint massif. Difficile de faire plus complet. Et dire que ces trois succès cacheraient presque son bon classement final au général : 19ème.