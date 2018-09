Kopecky remporte la 1ère étape en ligne et prend la tête du Belgium Tour

Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies) a remporté au sprint la première étape en ligne du Lotto Belgium Tour cycliste (cat. 2.1) pour dames élites mercredi. L'étape disputée sur 119,3 km entre Moorslede et Dadizele a vu la Belge se montrer la plus rapide devant la Néerlandaise Monique van Ree (WaowDeals) et la Suédoise Emilia Fahlin (Wiggle High5).

Par le jeu des bonifications, Lotte Kopecky endosse le maillot de leader au classement général au détriment de la Française Aude Biannic (Movistar), victorieuse du prologue la veille à Nieuport.

Jeudi, le peloton sera à Herselt pour une étape de 109,9 km. Le Lotto Belgium Tour s'achève vendredi à Grammont.