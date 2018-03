Kittel devance Sagan lors de la 2ème étape de Tirreno, Bevin prend la tête du général

L'Allemand Marcel Kittel a remporté la deuxième étape de Tirreno-Adriatico (WorldTour), jeudi, entre Camaiore et Follonica (172 km). Le coureur de la formation Katusha-Alpecin s'est imposé au sprint devant le champion du monde, le Slovaque Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), et l'Italien Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Cinquième, le Néo-Zélandais Patrick Bevin prend la tête du général au détriment de son équipier italien Damiano Caruso.

L'étape a été marquée par la longue échappée de trois coureurs, le Russe Alexander Foliforov (Gazprom-Rusvelo), l'Israélien Guy Sagiv (Israel Cycling Academy) et l'Italien Jacopo Mosca (Willier Triestina-Selle Italia). Les échappés ont compté plus de sept minutes d'avance. Ils ont été repris à 12 km de la ligne.

Une chute est survenue à 7 km de l'arrivée.

Sans Mark Cavendish, qui souffre d'une côte cassée à la suite de sa chute dans le contre-la-montre par équipes, le sprint a donc été réglé par Kittel. L'Allemand, 29 ans, débloque son compteur cette saison et décroche le 87ème succès de sa carrière. Kittel ne s'était plus imposé depuis la 7ème étape du dernier Tour de France, le 12 juillet. Il a devancé Sagan et Nizzolo. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Sky) a pris la quatrième place.

Mercredi, BMC s'était adjugé le contre-la-montre par équipes d'ouverture. Premier membre de la formation américaine à rallier l'arrivée jeudi, Bevin s'empare du maillot bleu de leader que portait Caruso. Au général, Bevin devance Caruso, Greg Van Avermaet et Rohan Dennis, qui sont dans le même temps.

Vendredi, la troisième étape mènera le peloton de Folonica à Trevi (239 km), où l'arrivée sera jugée au sommet d'une bosse de 2,5 km à 8,5% de moyenne.

Tirreno-Adriatico s'achèvera mardi par un contre-la-montre individuel de 10 km à San Benedetto del Tronto. Le Colombien Nairo Quintana est le tenant du titre.