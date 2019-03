Kirsten Wild remporte le 2e Gand-Wevelgem de sa carrière

Kirsten Wild (WNT-Rotor Pro Cycling) s'est imposée au sprint dans la course féminine de Gand-Wevelgem. La Néerlandaise, déjà la plus rapide à La Panne, a confirmé sa grande forme en cette fin de mois de mars. Lotte Kopecky (Lotto-Soudal) se classe 6e et première Belge.



Wild a devancé sa compatriote Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) et les Italiennes Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) et Marta Bastianelli (Virtu Cycling), lauréate l'an dernier. La multiple championne du monde sur piste avait déjà inscrit son nom au palmarès de la course en 2013.