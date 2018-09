King, Boasson Hagen et Janse van Rensburg prolongent chez Dimension Data

L'Américain Ben King, le Norvégien Edvald Boasson Hagen et le Sud-africain Reinardt Janse van Rensburg ont prolongé leur contrat avec l'équipe Dimension Data jusque fin 2019, a annoncé lundi la formation sud-africaine du WorldTour cycliste.

King, 29 ans, vainqueur de la quatrième étape du Tour d'Espagne mardi passé à Alfacar, puis de la neuvième dimanche à La Covatilla, court depuis 2017 pour le compte de Dimension Data.

Boasson Hagen qui lui a déjà offert 26 bouquets, entamera pour sa part une cinquième campagne à son service la saison prochaine.

Janse Van Rensburg peut se réjouir de la confiance qu'il inspire toujours à son employeur, malgré les blessures qui l'ont pratiquement cloué toute l'année à la maison.

Dimension Data avait auparavant déjà annoncé les arrivées des Danois Michael Valgren et Lars Bak, et du Norvégien Rasmus Tiller.

"Je suis particulièrement heureux de ces trois prolongations de contrats", avoue le manager de Dimension Data Douglas Rider. "Ben, Edvald et Janse sont en effet des coureurs qui nous apportent énormément, et pas seulement en course. C'était magique de voir Ben King lever deux fois les bras au ciel à la Vuelta..."

King a également remporté le maillot de meilleur grimpeur du 44ème Tour d'Algarve (2.HC) cette saison.