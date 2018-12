Kevin Pauwels s'impose à Hasselt, sa première victoire depuis 3 ans

Kevin Pauwels (Marlux-Bingoal) a remporté samedi la course Soudal Classic de Hasselt, après un beau solo qui a porté le trentenaire vers sa première victoire depuis le 21 février 2016 (à Oostmalle). Jens Adams s'est classé deuxième, devant Eli Iserbyt.

L'Allemand Marcel Meisen a quant à lui franchi l'arrivée en 4e position, devant Tom Meeusen, 5e. La course, qui fait partie de la série des "Soudal Classics", était amputée des trois grands noms actuels du cyclocross : Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Toon Aerts sont actuellement en stage en Espagne.

Kevin Pauwels, 34 ans, est resté aux avant-postes durant quasi toute la course, au tracé rendu de plus en plus piégeux par la pluie. Cette pluie n'a pas semblé perturber le Flamand, qui a creusé l'écart sur ses poursuivants tour après tour. A l'entame du dernier tour, il totalisait 25 secondes d'avance sur Jens Adams. Il ne restait au coureur qu'à gérer son avance.