Keukeleire est "dans une situation plus confortable qu'en 2017"

Jens Keukeleire a pris une option sur la victoire finale du Baloise Belgium Tour 2018 en se classant samedi 2e de la 4e étape de l'épreuve à Wanze. Pour le coureur de Lotto Soudal, la situation est plus confortable quuelors de sa victoire en 2017.

Jens Keukeleire a retrouvé la santé après un début de saison perturbé par des problèmes, notamment, respiratoires. Le coureur de Lotto Soudal, vainqueur du Baloise Belgium Tour en 2017, est désormais proche de doubler la mise. "Je n'ai pas connu un début de saison idéal au sein de ma nouvelle équipe mais je suis heureux de retrouver mon meilleur niveau dans ce Tour de Belgique. Je termine 2e du jour derrière Jelle (Vanendert, son équipier, NDLR) et j'endosse de maillot bleu de leader à un jour de l'arrivée finale, ce qui me place dans une meilleure situation que l'an dernier quand j'avais encore deux secondes de retard au départ de l'ultime étape.

Jens Keukeleire a annoncé sa participation au prochain Tour de France. "J'avais bien évolué dans le Tour en 2017 et je souhaite à nouveau bien y prester cette année. Mon but serait de gagner une étape. Avant le Tour, je disputerai le Critérium du Dauphiné, le Tour des onze villes, Hal-Ingooigem et le National à Binche."

Jelle Vanendert sera lui aussi au départ du Tour. "Je sors d'un stage en altitude et je considère ce Tour de Belgique comme une course pour travailler la vitesse en vue du prochain Tour de France. On peut certes dire que le niveau du Baloise Belgium Tour est un peu mitigé mais gagner une course est toujours difficile et je suis heureux d'avoir réussi à m'imposer à Wanze. Nous allons travailler dimanche dans la dernière étape pour protéger le maillot de leader de Jens Keukeleire. Nous allons donc reprendre les choses en main et contrôler la course."