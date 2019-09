Kenny Dehaes raccroche son vélo au clou en fin de saison

Kenny Dehaes a annoncé samedi matin qu'il mettra un terme à sa carrière de coureur cycliste à la fin de la saison. Le Bruxellois de 34 ans a été professionnel pendant quatorze ans. Les deux dernières saisons, il a fait partie de l'équipe wallonne procontinentale Wallonie Bruxelles. Avant cela, Dehaes a couru pour Chocolats Jacques, Topsport Vlaanderen, Katusha, Lotto et Wanty-Gobert. A son palmarès riche de 14 victoires figurent des semi-classiques comme le Challenge Sels, le Handzame Classic, Hal-Ingooigem, le Nokere Koerse et le GP Denain mais aussi des victoires d'étape au Tour de Belgique, de Wallonie et de Picardie.

"J'aimerais vous informer que j'ai décidé de mettre fin à ma carrière de cycliste professionnel à la fin de cette saison" a écrit Dehaes sur Twitter.

"J'ai eu la chance de pouvoir faire de mon hobby un métier pendant 14 ans et d'avoir eu tant de bons moments grâce au vélo. Ce n'est pas sans émotion que j'ai pris cette décision, mais il est temps de passer à autre chose."

"Cette saison ne s'est certainement pas déroulée comme je l'espérais, mais je suis très reconnaissant envers ma famille, mes amis et mes supporters qui ont continué à me soutenir. J'espère vous revoir sur les routes flamandes dans les semaines à venir."