Kenny De Ketele et Robbe Ghys toujours leaders des Six Jours de Gand

Kenny De Ketele et Robbe Ghys ont conservé la première place du classement des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste après la 4e journée, vendredi. Avec 197 points, ils devancent un autre duo belge, Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande (184 pts) et Iljo Keisse et le Britannique Mark Cavendish (172). Les Allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt sont 4e (121).

Classement après 4 journées:

1. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 197 pts

2. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (Bel) 184

3. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/G-B) 172

4. Roger Kluge/Theo Reinhardt (All) 121

A 1 tour:

5. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (P-B) 178

A 3 tours:

6. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 155

A 9 tours:

7. Fabio Van Den Bossche/Marc Hester (Bel/Dan) 77

A 10 tours:

8. Jonas Rickaert/Roy Pieters (Bel/P-B) 88

9. Lindsay De Vylder/Wim Stroetinga (Bel/P-B) 60

A 12 tours:

10. Morgan Kneisky/Oliver Wulff Frederiksen (Fra/Den) 139

A 16 tours:

11. Moreno De Pauw/Michele Scartezinni (Bel/Ita) 97