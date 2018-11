Kenny De Ketele au départ des Six jours de Gand avec quatre côtes cassées

Kenny De Ketele, 33 ans, et Robbe Ghys, 21 ans, font partie des favoris de cette 78e édition des Six jours de Gand. Les champions d'Europe de la course à l'américaine (Madison) à Glasgow devront cependant composer avec l'état de santé actuel de Kenny De Ketele, touché aux côtes à la suite d'une chute lors de la Coupe du monde disputée à Milton au Canada.

"Ce n'est pas idéal", a admis De Ketele. "J'ai réussi à éviter la douleur à l'entraînement et mon état s'améliore, mais je n'ai pas encore pu rouler à bloc. J'épargne mon corps en ce moment. Le moindre repos est bon à prendre. Il faudra voir comment mon corps va réagir. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas prêt à abandonner".

"Ma condition est bonne", a-t-il encore ajouté. "La semaine passée, nous étions en stage avec l'équipe nationale à Lanzarote. Et chaque jour, je me sentais de mieux en mieux. D'habitude, je démarre fort les Six jours de Gand mais cette fois-ci, il faudra sans doute que je gère et que je dose mes efforts."

De Ketele tentera d'accrocher une quatrième victoire finale. En 2011, il s'était imposé avec Robert Bartko avant de récidiver en 2014 aux côtés de Jasper De Buyst. L'an dernier, c'était avec Moreno De Pauw qu'il avait glané la première place.