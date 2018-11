Keisse et Viviani sacrés au terme d'une final haletant aux Six jours de Gand

Iljo Keisse et son partenaire italien Elia Viviani ont remporté la 78e édition des Six jours de Gand de cyclisme sur piste dimanche. Deuxième avant la dernière épreuve du Madison, le duo de l'équipe Deceuninck - Quick-Step est parvenu à refaire son retard sur Robbe Ghys et Kenny De Ketele (Team Baloise) pour finalement s'imposer au bout du suspense en remportant le dernier sprint décisif. La paire Lotto Soudal, composée de Tosh Van der Sande et Jasper De Buyst, a pris la 3e place.

Keisse et Viviani, qui comptaient trois petites longueurs de retard sur la première place avant cette dernière journée, ont terminé ces Six jours avec 382 points contre 374 pour Ghys et De Ketele. Van der Sande et De Buyst ont totalisé 348 points.

Devant son public, Iljo Keisse est donc parvenu à s'imposer pour la 7e fois de sa carrière au Kuipke. Son premier succès remonte à 2005 alors qu'il s'était imposé pour la dernière fois en 2015. Il s'agit en revanche du premier succès dans cette manifestation pour le champion olympique de l'omnium Elia Viviani.

Keisse et Viviani succèdent au palmarès à Moreno De Pauw et Kenny De Ketele.