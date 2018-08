Katusha-Alpecin engage Enrico Battaglin

l'équipe cycliste suisse du World Tour Katusha-Alpecin a annoncé mercredi l'arrivée en ses rangs de l'Italien Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo). Il s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

"Evidemment que je suis heureux et enthousiaste. Je ne vais rien dire de négatif à propos de mon ancienne équipe, bien au contraire. Mais je me devais de saisir cette grande opportunité de faire un pas en avant dans ma carrière", explique Battaglin dans le communiqué officiel.

"Je veux aller plus haut que ces dernières saisons, et je vais en avoir la possibilité chez Katusha. Cette équipe me voulait vraiment et ça me donne bien sûr des ailes. Je ferai donc tout pour ne pas décevoir, et espère pouvoir montrer de belles choses dans des épreuves comme les classiques ardennaises et les courses par étapes. Je suis vraiment très impatient de montrer ce dont je suis capable..."

Katusha-Alpecin est la quatrième équipe de Battaglin après Colnago (2011-2012), Bardiani (2013-2015) et LottoNL-Jumbo (2016-2018).

Il a gagné une étape au Tour d'Italie cette année, comme en 2013 et en 2014.