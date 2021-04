Kasper Asgreen vainqueur du Tour des Flandres aux anges : "Tellement heureux de terminer cette campagne de classiques de cette façon"

Kasper Asgreen aux anges après avoir remporté le Tour des Flandres : "Tellement heureux de... Kasper Asgreen a surpris tout le monde en battant Mathieu van der Poel au sprint pour remporter le Tour des Flandres ce dimanche. Alors qu'on s'attendait à ce qu'il tente quelque chose de loin il a décidé de miser sur le sprint. "Je me sentais bien dans les derniers kilomètres. J’ai décidé de faire confiance à mon sprint. Dans le dernier kilomètre, j’ai laissé Mathieu devant. J’ai vu qu’il y avait 30 secondes donc je suis resté dans la roue comme ça je pouvais décider quand je lançais mon sprint", explique le Danois. Le coureur de Patrick Lefevere n'a pas douté mais est conscient que ça ne s'est pas joué à grand chose : "C’était une course difficile, je pense qu’on était tous les deux à la limite et c’était vraiment une question de détails à la fin". Il devient le premier Danois depuis Rolf Sorensen en 1997 a remporté le Tour des Flandres, ce dernier a d'ailleurs peut-être joué un petit rôle dans cette victoire : "Rolf m’a appelé l’autre jour après ma victoire à Harelbeke et m’a donné quelques conseils. Ça a été une campagne de classiques extraordinaires cette année et je suis tellement heureux de la finir de cette façon". Si la course semble avoir été menée de main de maître par les Elegant Quick-Step, le plan du jour laissait pourtant beaucoup de liberté aux coureurs : "On savait juste qu’à partir du second passage du Quaremont, il fallait commencer à y aller. On a fait la course parfaite. Les coéquipiers ont fait une journée extraordinaire. Un grand merci à eux et aussi à Tom (Steels) et Wilfried (Peeters). Ils connaissent tellement bien cette course. On connaissait chaque centimètre de la course et on savait exactement ce qu’on avait à faire". Le résultat de cette leçon bien récitée n'est autre qu'une 14e victoire cette saison pour les tuniques bleues équipe qui a le plus gagné cette saison.