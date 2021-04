Kasper Asgreen prolonge son aventure chez Deceuninck Quick-Step jusqu’en 2024

Patrick Lefevere continue sa revue des troupes. L’homme fort de l’équipe Deceuninck Quick Step a quasi tout son effectif en fin de contrat. Après avoir fait signer un nouveau bail à Julian Alaphilippe, le manager de l’équipe belge a décidé de prolonger le contrat de sa pépite danoise, Kasper Asgreen, qui vient de remporter le Tour des Flandres.

Le jeune coureur de 26 ans roulera avec le Wolfpack au moins jusqu’à la fin de la saison 2024 comme Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel qui lui a signé une année de contrat supplémentaire jusqu’à fin 2025.

Kasper Asgreen, qui a enchaîné les victoires sur le Grand Prix de l’E3 à Harelbeke et le Ronde, n’a pas hésité longtemps avant de parapher un nouveau de contrat : "Rester ici était une évidence pour moi. Deceuninck – Quick-Step est l’équipe la plus titrée au monde, et depuis que je suis amateur, je rêvais de les rejoindre. J’aimais la façon dont ils ont toujours fait de jeunes cavaliers des vainqueurs. Trois ans plus tard, je crois toujours que c’est le meilleur environnement pour moi et signer une prolongation si tôt dans la saison me rend heureux et me motive encore plus à performer. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien".

Même son de cloche du côté de Patrick Lefevere, le chef de meute : " "Nous sommes heureux que Kasper continue avec nous jusqu’en 2024. C’est un grand coureur, mais aussi quelqu’un qui a toujours gardé les pieds sur terre. Il est très ambitieux, ça l’a aidé à enregistrer une progression incroyable ces trois dernières années. On a pu le voir grandir saison après saison, et ce printemps, il a rejoint le club des gagnants de Monuments, ce qui témoigne de son talent. Nous sommes convaincus qu’il peut encore s’améliorer et nous aider à gagner de nombreuses autres courses. La prolongation du contrat de Kasper lors des trois prochaines saisons est un autre élément essentiel pour aider à assurer l’avenir de l’équipe ".

Un avenir qui s’annonce rose pour l’équipe belge, qui a dominé le printemps des classiques, avec 20 victoires au compteur depuis le début de la saison 2021.