Kasper Asgreen fera ses débuts avec Quick-Step Floors au GP de l'Escaut

Le Danois de 23 ans Kasper Asgreen, arrivé en provenance de l'équipe continentale Virtu Cycling fin mars, portera pour la première fois les couleurs de l'équipe Quick-Step Floors à l'occasion de la 106e édition du GP de l'Escaut cycliste (1.HC) mercredi.

"Kasper Asgreen courra pour la première fois pour nous mercredi", a expliqué Wilfried Peeters, directeur sportif de l'équipe belge WorldTour. "J'attends beaucoup de lui, il est champion du monde espoirs du contre-la-montre et a remporté une étape du Tour de l'Avenir. C'est un de nos trois néo-professionnels au départ avec le Néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur de la Nokere Koerse, et le Colombien Alvaro Hodeg, lauréat de la Handzame Classic. Iljo Keisse, Zdenek Stybar, Davide Martinelli et Michael Morkov apporteront leur expérience à la sélection."

Le parcours étant modifié, le traditionnel sprint final pourrait être remis en question. "En Zélande, le peloton sera fortement exposé au vent. Il faudra donc rester très attentif pendant la course. Nous avons, avec Jakobsen et Hodeg, deux hommes rapides au sprint. Mais nous aurons d'autres cartes à jouer en cas d'arrivée en petit groupe", a ponctué Peeters.

L'équipe Quick-Step Floors connait un début de saison 2018 incroyable. Elle trône en tête du classement des victoires avec 23 succès. Presque irrésistible sur le sol belge, l'équipe de Patrick Lefevere s'est imposée au Samyn, A Travers la Flandre-Occidentale, sur la Nokere Koerse, la Handzame Classic, les Trois Jours de La Panne, le GP E3 Harelbeke mais aussi lors d'A Travers la Flandre et du Tour des Flandres.