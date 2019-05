Kamp gagne la 3e étape au Yorkshire, Van Avermaet 3e de l'étape et du général

Le Danois Alexander Kamp a remporté la troisième étape du Tour du Yorkshire, samedi, entre Bridlington et Scarborough (132 km). Le coureur de la formation Riwal Readynez a réglé an sprint un groupe d'une vingtaine de coureurs. Deuxième, le Britannique Chris Lawless (Ineos) s'empare du maillot de leader. Greg Van Avermaet (CCC) a pris la troisième place. Jenthe Biermans (Katusha-Alpecin) est dixième.

Dans une étape marquée par le vent et la pluie et conclue en bord de mer, le peloton a explosé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Le leader du général, le Néerlandais Jesper Asselman (Roompot-Charles), faisait partie des lâchés. Un groupe de vingt-et-un coureurs, dont Van Avermaet et le Britannique Chris Froome (Ineos), a pris le large pour se disputer la victoire au sprint. Kamp a dépassé sur le fil Lawless, alors que Van Avermaet prenait la troisième place.

Kamp, 25 ans, décroche la troisième victoire de sa carrière. Lawless s'empare de la tête du général. Kamp est dans le même temps. Van Avermaet est troisième à 6 secondes.

Dimanche, le cinquième Tour du Yorkshire s'achèvera par une étape de 175 km entre Halifax et Leeds (175 km). Les deux dernières éditions ont été remportées par des Belges: Van Avermaet s'était imposé l'an passé et Serge Pauwels en 2017.