Justin Jules s'impose dans la première étape du Tour d'Aragon

Justin Jules (Wallonie-Bruxelles) a remporté au sprint la première étape du 44e Tour d'Aragon. Le Français de la formation belge s'est montré le plus rapide à Calatayud. Il a devancé son compatriote Thomas Boudat (Team Total Direct Energie) et l'Espagnol Eduard Prades (Movistar).



Jules, qui réside à Andenne, s'empare également du maillot de leader avec 4 secondes d'avance sur Boudat et 6 sur Prades.



Il s'agit de la 4e victoire de l'équipe continentale pro cette saison après les succès de Lionel Taminiaux à la Roue Tourangelle, Ludovic Robeet et Emils Liepins à la semaine internationale Coppi et Bartali.