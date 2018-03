Jurgen Roelandts a engrangé de la confiance grâce à sa 5e place sur la Primavera

Du côté belge, tous les regards étaient tournés vers Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert, mais c'est Jurgen Roelandts, coéquipier de Van Avermaet chez BMC, qui a obtenu le meilleur résultat belge à Milan-Sanremo (WorldTour). Samedi, il a terminé 5e sur la Via Roma. "C'est un bon signal pour les courses à venir ", a estimé l'intéressé.

Derrière le vainqueur Vincenzo Nibali, qui a réussi à devancer le sprint du peloton, Roelandts a pris la cinquième place. "C'est incroyable que Nibali tienne le coup avec tant de vent de face. Il devait être très fort. Ce vent de face a paralysé toute la course", a déclaré Roelandts. "Il faisait aussi froid avec beaucoup de pluie, puis le soleil et encore la pluie. Cela a eu un effet sur la finale. Au sprint, j'ai pris la roue de Kristoff parce qu'il a toujours un bon sprint final dans une telle course. Grâce à ce bon choix, j'ai pu sprinter jusqu'à la cinquième place."

Ce résultat est de deux places moins bonne que sa meilleure performance en 2016 (3e et dernier podium belge). "Cette prestation est certainement bonne pour la confiance", juge-t-il. "A Paris-Nice, je souffrais encore de la hanche, mais vers la fin de la course, la douleur a disparu. Le prochain rendez-vous sera l'E3 Harelbeke. Greg y a gagné l'année dernière et son état est de nouveau bon. Nous voulons donc être présents lors de la finale. Si je peux maintenir cette condition, cela doit certainement être possible."