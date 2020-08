Jungels va quitter Deceuninck - Quick-Step pour rejoindre Van Avermaet et Naesen chez AG2R

Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 : Victoire de Bob Jungels - Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2019 - 05/03/2019 Le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) a remporté la 71ème édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne après un superbe solo d’un peu plus de 15 kilomètres. La course se tenait sur un parcours de 201 kilomètres, quelque peu modifié principalement en début de course, ce qui devait convenir parfaitement aux sprinteurs.