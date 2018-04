Julien Vermote serre les dents et sera au départ de Paris-Roubaix

Julien Vermote (Dimension Data) sera bel et bien au départ de Paris-Roubaix dimanche malgré une blessure à l'épaule qu'il s'est occasionné le week-end dernier sur le Tour des Flandres.

Vermote avait chuté sur son épaule lors du 'Ronde' à la suite d'un contact avec une voiture suiveuse. Un incident qui ne l'a pas empêché de rallier l'arrivée en 41ème position. La visite à l'hôpital de lundi a exclu toute fracture mais le coureur de Dimension Data présente des déchirures aux ligaments de l'épaule qui lui font encore mal.

Une douleur supportable puisque Vermote a disputé le Grand Prix de l'Escaut mercredi et régulièrement participé à la reconnaissance de parcours de Paris-Roubaix jeudi.

"Ce n'est pas l'idéal, j'ai encore mal mais cela va de mieux en mieux, a commenté le Courtraisien. Bien sûr, on sent tout cela dans les muscles et la douleur m'a réveillé quelques fois pendant la nuit. S'il s'agissait d'une autre course, je ne serais pas parti. Mais il s'agit de Paris-Roubaix donc je serre les dents. J'ai travaillé tout l'hiver pour être présent."