Julien Vermote, sans équipe : "On va m’engager, je ne veux pas penser à la retraite"

Après dix ans dans le peloton comme cycliste professionnel, Julien Vermote se retrouve sans équipe. Alors que la saison a repris depuis quelques semaines, le Courtraisien continue de s’entraîner et espère toujours trouver un nouvel employeur. Dans un entretien qu’il nous a accordé, le coureur nous parle de ses motivations et de ses espoirs.

D’entrée, Julien Vermote reconnaît la complexité de sa situation : " C’est une période difficile mais j’essaie de rester concentré et je continue de m’entraîner et de vivre comme un professionnel. Cela m’évite aussi de penser à ma situation. Cela serait plus difficile si j’y pensais tout le temps. Je m’entraîne toujours de la même manière, j’ai par exemple fait deux stages en Espagne récemment. J’ai toujours mon entraîneur avec moi, il m’aide à savoir quoi faire. "

En dehors de ses nombreuses heures sur la route, l’ancien coureur de Quick Step se rend régulièrement dans un centre médical et sportif qu’il tient avec son frère, Alphonse Vermote, ancien cycliste professionnel. Il y trouve notamment du matériel de fitness et peut profiter de la présence d’un physiothérapeute et de son entraîneur.

Même si la situation n’est pas toujours simple, le sportif de 31 ans garde le moral : " Certains jours tu penses plus au fait que tu n’as pas d’équipe mais il faut continuer. J’ai été notamment confronté à la réalité pendant mon deuxième stage en Espagne car il y avait plusieurs équipes qui étaient venues s’entraîner. Je n’ai pas de problèmes de motivation car je ne vois pas le cyclisme comme un travail, c’est ma passion. C’était un rêve pour moi de devenir cycliste. Même si cela devient une habitude après dix années passées comme professionnel, il faut continuer à prendre du plaisir. Je crois qu’une équipe va m’engager. Il faut continuer d’y croire sinon c’est fini. "