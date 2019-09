Julien Mortier l'ouvrier du vélo : " Avec nos petits salaires, difficile de faire notre métier comme les vedettes ! "

Selon que vous serez puissant ou misérable… votre bonheur de coureur n’aura pas la même saveur. L'équipe cycliste continentale pro Wallonie-Bruxelles ne va pas bien. Même si ses responsables se veulent optimistes, il est impossible de dire aujourd'hui si elle existera encore en 2020. Ce qui génère, c’est logique, un certain stress chez les coureurs. Dans le monde du sport en général et du vélo en particulier, il y a les grands et les petits, les riches et les pauvres, les stars et les sans-grades... Nous avons rencontré un jeune coureur de Wallonie-Bruxelles, le Tournaisien de 22 ans, Julien Mortier. Il est en fin de contrat et il aimerait avoir les mêmes choix que les grands champions au moment de dessiner son avenir.

Julien, dans l’attente d’une bonne nouvelle concernant la survie de votre équipe actuelle, vous avez logiquement postulé ailleurs. Mais quand on s’appelle Julien Mortier, on a évidemment moins de perspectives qu’un Philippe Gilbert ou qu’un Nairo Quintana…

" On a moins d’options, c’est clair. Les stars du peloton ont souvent cinq, six, voire dix équipes intéressées par leurs services. Ils ont alors l’embarras du choix et peuvent sélectionner l’équipe qui leur permettra d’aligner, par exemple, tel ou tel équipier personnel sur telle ou telle course. Ce sont des arguments qui comptent. Par contre, pour nous, c’est déjà le bonheur quand une seule équipe nous contacte… mais quand on a un peu de choix, on regarde aussi ce qu’on peut y gagner sportivement pour continuer à évoluer dans notre carrière. Je suis encore jeune, je viens d’avoir 22 ans il y a un peu plus d’un mois. C’est ça le monde professionnel : comme au football, il y a les champions en première division et nous, les coureurs du niveau ‘continental pro’ en deuxième division… Je regarde donc un peu plus à long terme qu’à court terme. Certaines grandes vedettes peuvent se permettre de signer pour un ou deux ans maximum sachant qu’ils pourront ensuite aller voir ailleurs, dans une autre équipe qui pourra les aider à gagner d’autres types de courses. Les gars comme moi, on veut se construire, se faire un moteur dans l’espoir d’atteindre le plus haut niveau et de goûter au World Tour. C’est mon objectif à plus long terme. "

Vous sentez-vous un peu… délaissé, un peu malheureux dans ce cyclisme-là, en regardant ce qui se passe en haut alors que c’est compliqué en bas ?

" Non ! Parce qu’on a aussi la chance de pouvoir participer à toutes les plus grandes épreuves du monde, comme les classiques par exemple. Mais en même temps, c’est un peu frustrant car on doit toujours attendre de recevoir une invitation. Début d’année, quand on est en stage, on ne sait jamais quelles courses on pourra faire quelques semaines plus tard. On s’entraîne sans connaître notre programme exact. Ça, c’est un peu frustrant oui. "

" Il n’y a vraiment pas de jalousie. Mais c’est vrai qu’il y a de l’envie ! Quand on est cycliste professionnel, on a envie d’évoluer, d’arriver un jour à ce niveau-là, d’avoir un salaire un peu plus élevé, de pouvoir jouer la gagne sur les classiques et les épreuves World Tour... "

Il y a des différences incroyables de salaires. Vous gagnez moins de 2000 euros par mois alors que des coureurs du top niveau gagnent 3 ou 4 millions d’euros par an. Un gouffre vous sépare !

" C’est énorme… C’est compliqué parce qu’on fait le même métier qu’eux. Un exemple : tous nos frais ne sont pas pris en charge par notre équipe. Si on décide de faire, c’est la nouvelle mode, un stage personnel en altitude, c’est un investissement financier important, qui n’est pas remboursé. Quand on a de petits salaires comme nous, il est très difficile de pouvoir investir autant d’argent dans des stages ou dans des méthodes de récupération comme les massages ou les bottes de récupération. C’est beaucoup facile pour les vedettes qui perçoivent de gros salaires. On est déjà souvent un peu moins talentueux qu’eux… il faut reconnaître que s’ils sont à ce niveau-là, c’est qu’ils sont très talentueux à la base et qu’ils ont bien exploité leur potentiel… mais nous, on essaie de se construire petit à petit et c’est compliqué d’essayer de faire le même job qu’eux au même niveau qu’eux. "

Il y a un peu de jalousie dans votre discours ? Ou alors plutôt de l’envie ?

" Ce n’est pas du tout de la jalousie, non. Ces personnes-là méritent leur salaire ! C’est évident. Par rapport à d’autres sports, le vélo est vraiment sous-payé. Quand on voit les sacrifices réalisés par ces champions sur un an, l’éloignement avec leur famille, leur investissement quotidien et évidemment leur palmarès, il n’y a vraiment pas de jalousie. Mais c’est vrai qu’il y a de l’envie ! Quand on est cycliste professionnel, on a envie d’évoluer, d’arriver un jour à ce niveau-là, d’avoir un salaire un peu plus élevé, de pouvoir jouer la gagne sur les classiques et les épreuves World Tour… ça, c’est vraiment l’envie que j’ai pour les prochaines années. "

Vous n'avez pas de mal à dire " Je suis un ouvrier du vélo et je vais peut-être le rester toute ma vie " ?

" Sans aucun souci ! Je pense que l’on peut sa faire un nom en étant équipier, comme Maxime Monfort par exemple. On peut faire une belle carrière sans être un leader pour autant. "