Julien Bernard remporte la deuxième étape du Tour de France virtuel

A l’issue d’un sprint très serré, Julien Bernard (Trek-Segafredo) a décroché la victoire sur la deuxième étape du Tour de France virtuel. Freddy Ovett (Israel Strat-Up Nation) et Nicolas Edet (Cofidis Solutions Crédits) ont terminé sur le podium. Le parcours du jour comptait un peu moins de 30 kilomètres et une ascension, longue de 9,4 km à près de 4% de moyenne. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a terminé dixième et meilleur Belge.

D’abord distancé dans un second groupe, le Français est ensuite revenu dans la descente avant de régler la course au sprint. Au classement général, la formation NTT Pro Cycling conserve sa place de leader grâce à Stefan de Bod et Louis Meintjes sixième et huitième sur la ligne d’arrivée.

Pour pallier le manque d’amateurs de vélo en ce mois de juillet, ASO, l’organisateur de la Grande Boucle, et la plateforme Zwift ont mis sur pied une course en ligne.

Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Wout Poels (Bahrain-McLaren), Guillaume Martin (Cofidis), Geraint Thomas (Ineos), Michael Woods (EF), Louis Meintjes (NTT), Tiesj Benoot et Nicholas Roche (Sunweb) étaient au départ chez les hommes.



Chez les dames, c'est l'Américaine Lauren Stephens (Team Tibco) qui s'est imposée au sprint devant la Britannique Joss Lowden (Drops). L'Italienne Erica Magnaldi (Canyon-Sram Racing) a terminé à la troisième place.

Le Tour de France de cyclisme virtuel se déroule en six étapes. Les troisième et quatrième étapes auront lieu les 11 et 12 juillet et les cinquième et sixième étapes se tiendront les 18 et 19 juillet. Cette édition virtuelle est organisée par ASO, l'organisateur du Tour de France, se déroule sur la plateforme Zwift.

Le Tour de France, reporté en raison de la pandémie de coronavirus, débutera le 29 août à Nice.