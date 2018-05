Julien Absalon, double champion olympique de VTT, prend sa retraite

Julien Absalon a décidé de mettre un terme à sa carrière, annonce L'Equipe. Le Français de 37 ans présente l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du VTT. Il a notamment décroché deux médailles d'or aux Jeux Olympiques (2004 et 2008) et cinq titres Mondiaux.



"Je me suis aussi rendu compte que mes nouveaux objectifs, hors compétition, prenaient le pas sur les objectifs de compétition", a déclaré au quotidien français celui qui avait mis sur pied sa propre équipe cette saison.



Porté par ce nouveau projet, il avait prévu de courir jusqu'en 2019. Mais, perturbé par une allergie chronique aux pollens, Absalon a décidé de ranger son vélo.



Le Vosgien a régné presque sans partage sur le VTT de 2004 à 2008. Son palmarès est impressionnant. Il a accumulé les titres olympiques (2), mondiaux (5) et européen (5). Il a aussi glané 7 victoires au classement général de la Coupe du Monde.