Julie De Wilde décroche l'argent aux Mondiaux

Julie De Wilde a terminé à la deuxième place de la course juniore des championnats du monde de cyclisme. Elle n'a été battue que par l'Américaine Megan Jastrab dans le sprint pour le titre. La Néerlandaise Lieke Nooijen complète le podium.



Après l'argent de Remco Evenepoel, la Belgique remporte donc une deuxième médaille dans le Yorkshire.



La Française Cedrine Kerbaol et la Chilienne Catalina Soto Campos ont attaqué à près de 25 km de l'arrivée. La Chilienne a ensuite pris la fuite à 7 bornes de la ligne mais a vu le peloton revenir sur elle dans le final.

C'est alors que la Russe Aigul Gareeva et Jastrab ont tenté leur chance, entamant le dernier kilomètre avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton. Si la Russe a explosé dans le final, venant mourir à la 4e place, Jastrab a tenu bon afin d'offrir une sixième médaille et un troisième sacre aux Etats-Unis après ceux de Quinn Simmons chez les juniors et de Chloé Dygert dans le contre-la-montre féminin.

Grâce à un très bon final, Julie de Wilde, 16 ans, a pris l'argent. C'est la deuxième médaille belge lors de ces Mondiaux anglais après l'argent décrochée par Remco Evenepoel dans le contre-la-montre messieurs.

Côté belge, Glorija van Mechelen a terminé 52e à 1:33 et Jade Lenaers 66e à 3:26. Dina Scavone, victime d'une chute dans le final, a elle dû se contenter de la 83e place à 7:11.