Julian Alaphilippe va se concentrer sur les Ardennaises en 2022 : "les courses qui me correspondent le mieux"

La saison 2021 est à peine terminée que les regards sont déjà tournés vers 2022. Julian Alaphilippe, double champion du monde, a exposé les grands axes de son programme. Il a tiré les leçons de la saison dernière et a décidé de se concentrer sur les Ardennaises en 2022. "Ce sont les courses qui me correspondent le mieux", expose-t-il.



Alaf estime qu’il n’est pas possible de briller du Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège la même année. "L’année dernière j’ai voulu essayer de jongler avec les Classiques flandriennes et ardennaises qui s’enchaînent. Je me suis aperçu que c’était possible de le faire. Mais être à 100% sur les deux ce n’est pas évident. Ce qui va changer pour la première partie de saison prochaine ce sera de rester concentré sur les Classiques ardennaises. Ce sont les courses qui me correspondent le mieux. Même si j’ai adoré découvrir le Tour des Flandres, c’est une course que je reviendrai faire en étant à 100% et en étant prêt à donner le maximum pour jouer la victoire", déclare-t-il à RMC Sport.