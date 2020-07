Julian Alaphilippe va défendre son titre aux Strade Bianche et à Milan-Sanremo

L'équipe Deceuninck Quick-Step a confirmé que Julian Alaphilippe défendrait son titre sur les Strade Bianche (1/08) et sur Milan - Sanremo (08/08) mardi dans un communiqué.

"J'aime le parcours des Strade et ce sera intéressant de reprendre la saison par cette course. M'imposer l'an dernier m'a procuré des sensations incroyables, un des meilleurs souvenirs de ma saison. Ensuite, remporter mon premier Monument sur la Via Roma a été incroyable et je le dois au Wolfpack qui a été impeccable ce jour-là."

Le Français prendra ensuite art au Critérium du Dauphiné (12 au 16 août), aux championnats nationaux (23 août) avant de se présenter à Nice le 29 du mois pour prendre part à son 3e Tour de France consécutif.

"Le Dauphiné est la meilleure préparation possible pour le Tour de France. Ce sera une édition spéciale avec pas mal d'étapes dures mais cela ne m'effraie pas. J'aimerais bien remporter une étape comme l'an dernier."