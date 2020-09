Julian Alaphilippe savoure sa victoire aux Mondiaux de cyclisme: "Van Aert était le coureur le plus dangereux"

C'est une émotion indescriptible, c’était un rêve pour moi. Je tiens vraiment à remercier mes collègues de l’équipe de France. On a fait une course parfaite. On avait à cœur de faire quelque chose. Kenny Elissonde était en pleurs, mais c’est un ami, qui vit comme moi à Andorre. Aujourd’hui on avait un objectif commun, c’était de courir pour le maillot arc-en-ciel, tout le monde s’est mis à fond. L’équipe a bien durci la course. Il fallait courir juste, ça montait très vite. Quand j’ai vu qu’il y avait Wout dans la dernière ascension, j’ai fait l’effort maximum jusqu’en haut car c'était pour moi la plus grande menace. Ca a été très long jusqu’à la ligne d'arrivée. Je vais découvrir le Tour des Flandres et je vais pouvoir arborer ce maillot arc-en-ciel. Mais dans un premier temps je vais juste profiter de cette victoire.

Mondiaux 2020 : Victoire de Julian Alaphilippe - Mondiaux 2020 - Imola - 27/09/2020 Ce dimanche, c’est la 87e édition des Championnats du monde de cyclisme à Imola. Sur un parcours de 258,2 km, très exigeant, Julian Alaphilippe s'est imposé. Il a réussi le tour de lâcher tous ses concurrents dans la dernière bosse du circuit d'Imola. Van Aert, piégé malgré une superbe tactique de l'équipe belge, n'a plus jamais su revenir et a réglé le sprint des poursuivants : il termine à nouveau vice-champion du monde.