Julian Alaphilippe prolonge son contrat chez Deceuninck-Quick Step jusqu'en 2024

Julian Alaphilippe a prolongé son contrat chez Deceuninck-Quick Step, a annoncé jeudi l’équipe WorldTour belge. Le champion du monde a signé un bail jusqu’en 2024 avec le 'Wolfpack'.

Le coureur est forcément ravi : "Je suis vraiment très heureux de prolonger mon aventure avec l’équipe. C’était juste logique pour moi de le faire, et je n’ai jamais pensé faire un choix différent. J’ai hâte de continuer mon histoire dans cette famille et je veux remercier Patrick Lefevere et les sponsors pour la confiance qu’ils ont placée en moi depuis huit ans. C’est incroyable de voir ce qu’on a réalisé ensemble, et tous les beaux souvenirs que nous avons. Nous sommes le Wolf Pack et nous roulons pour gagner. C’est notre mentalité et une de nos forces, nous allons tous dans la même direction. C’est l’une des raisons qui fait que je me sens si bien ici, et que je fais ce que je fais avec tant de plaisir. J’ai vraiment hâte de réaliser d’autres grands résultats avec Deceuninck Quick Step cette saison et dans les années à venir."

La prolongation du Français était attendue puisqu'il était en fin de contrat en 2021. Il restera donc dans l'équipe dans laquelle il évolue depuis 2014.

Il y a dix jours, c'est Remco Evenepoel qui a prolongé son contrat avec la même formation, qui continue à impressionner. Le "compteur victoires" semble ne jamais s'arrêter pour l'équipe belge. Cette semaine, le revenant Marc Cavendish a remporté trois des quatre premières étapes du tour de Turquie, rien que ça.